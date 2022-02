Le président François Hollande sera l'invité du "7-9" de France Inter lundi matin, ont annoncé vendredi ses services et cette radio sur Twitter. Le chef de l'Etat sera interrogé quatre jours après ses voeux aux Français et juste avant un conseil des ministres avancé à lundi pour cause de suspension pendant les fêtes de fin d'année, a-t-on précisé à l'Elysée.

