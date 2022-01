Un dimanche de culture comme à Paris

Le théâtre fait venir dans son enceinte les grandes têtes d'affiche du théâtre parisien, une fois par mois jusqu'à avril. 'Dimanche au théâtre” invite des acteurs de plus grande renommée et des représentations à succès pour attirer un public différent l'après-midi, ou permettre d'aborder un théâtre de qualité en s'éloignant des créations et pièces subventionnées.

Premier spectacle présenté, “Qui est Monsieur Schmitt” associe burlesque et absurde, dimanche 12 décembre à 17h. Au casting, Richard Berry. Dès vendredi 17 à 20h, c'est Patrick Timsit qui investit la scène caennaise pour son spectacle d'humour “The One man stand up show”, dont le seul titre est suffisamment explicite. Retour après la césure dimanche 27 février à 17h avec “Parole et guérison”, une réflexion sur le sujet de la psychanalyse, avec notamment Samuel Le Bihan et Barbara Schultz.

La pièce “Désiré” de Sacha Guitry figure aussi au programme dimanche 27 mars à 17h, suivi de la comédie “T'es à la menthe ou thé au citron” dimanche 3 avril. Pratique : Au théâtre de Caen. 10 à 36¤. Tél. 02 31 30 48 00