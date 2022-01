Les virtuoses du rire au micro

C'est aussi le titre préféré de 4 apprentis vedettes. Des chanteurs amateurs qui font un pari osé : monter sur scène pour défier ces monstres de la musique en interprétant le célèbre tube. Mais voilà, le direct est connu pour ses aléas...et patatras !

Créee en 1992, la compagnie Joe Sature et ses 'joyeux osselets” produit des spectacles plus burlesques les uns que les autres, dont le théâtre se situe le plus souvent dans la rue, et en salle depuis quelques années. La dernière création en date : 'Only you', bien sûr. '

Du chant sans son, du son sans chant, de l'esploit, de l'esbrouffe, et des sorties de piste”, telle est la performance du quartet bancal. Un spectacle drôle et décalé, un détour loufoque et atypique.

Pratique : Mercredi 15 décembre à 20h30 et jeudi 16 décembre à 19h30, à l'espace Jean Vilar à Ifs.02 31 82 69 69.