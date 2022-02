Le Caire (AFP). Egypte: la justice ordonne un nouveau procès pour les journalistes d'Al-Jazeera

La cour de Cassation égyptienne a ordonné jeudi un nouveau procès pour les journalistes d'Al-Jazeera emprisonnés en Egypte pour leur soutien aux Frères musulmans de Mohamed Morsi, le président islamiste renversé par l'armée, selon un avocat de la défense. "La cour de Cassation a accepté l'appel et ordonné un nouveau procès," a indiqué Amr al-Deeb, l'avocat de la défense du journaliste australien Peter Greste, emprisonné avec ses confrères, l'Egypto-canadien Mohamed Fadel Fahmy et l'Egyptien Baher Mohamed. Ils ont été condamnés en juin à des peines de prison de sept et dix ans. Les trois journalistes d'Al-Jazeera vont rester en détention, a indiqué à l'AFP jeudi un avocat de la défense. "La Cour de Cassation ne peut ordonner leur libération sous caution", a indiqué à l'AFP Amr al-Deeb, l'avocat du journaliste australien Peter Greste, emprisonné avec ses confrères, l'Egypto-canadien Mohamed Fadel Fahmy et l'Egyptien Baher Mohamed. "C'est la cour qui va les juger de nouveau qui pourra ordonner leur libération", selon lui.

