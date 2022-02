New York (AFP). Festivités planétaires pour le nouvel an, bousculade meurtrière à Shanghai

De Sydney à New York, des millions de personnes ont célébré l'arrivée de 2015 à travers la planète, mais les festivités ont été endeuillées en Asie par une bousculade meurtrière à Shanghai. Survenue peu avant minuit, la bousculade a fait au moins 35 morts et 42 blessés sur la célèbre promenade du Bund, alors que de nombreuses personnes étaient rassemblées pour fêter l'arrivée du Nouvel An. Lieu très touristique célèbre pour son architecture, le Bund est situé dans l'ancien quartier financier et commercial de Shanghai. Une enquête a été ouverte pour élucider les causes de l'accident. En Europe, c'est Moscou qui a ouvert les festivités. Sur la Place Rouge, la cathédrale Saint-Basile s'est embrasée de feux d'artifice hauts en couleurs. Dans son message du Nouvel An, le président Vladimir Poutine a souligné, à l'issue d'une année marquée par la crise en Ukraine et les tensions entre Moscou et les Occidentaux, que la Russie et les Etats-Unis avaient une responsabilité commune pour assurer la paix dans le monde. Et il a remercié les Russes pour leur patriotisme. Un peu plus tard, à Paris, un feu d'artifice tiré depuis le haut de l'Arc de Triomphe a illuminé les Champs-Elysées, "la plus belle avenue du monde", où s'étaient rassemblées des dizaines de milliers de personnes, Parisiens et touristes. Auparavant, une animation vidéo célébrant les dernières minutes de 2014 a été projetée sur le monument. Puis à Londres, quelque 100.000 personnes en possession d'un ticket d'entrée ont eu le privilège d'assister sur les rives de la Tamise à un gigantesque feu d'artifice. Le spectacle pyrotechnique était payant cette année pour des considérations de sécurité publique, après l'importante affluence des années précédentes. En Espagne, sur la place de la Puerta del Sol à Madrid, des milliers de personnes ont bravé le froid pour croquer, comme c'est la tradition, douze grains de raisin aux douze coups de minuit pour douze mois de bonheur. Quelque 2 millions de kilos de raisin devaient être ainsi consommés pour le Réveillon, selon des chiffres des professionnels du secteur. A Berlin, des dizaines de milliers de personnes se sont massées aux abords de la porte de Brandebourg, dans le centre de la capitale allemande, pour assister à un concert et un immense feu d'artifice. L'Américain David Hasselhoff, vedette d'"Alerte à Malibu", avait tenu à être présent, 25 ans plus tard, sur les lieux de son concert culte donné le 31 décembre 1989, quelques mois après la chute du Mur. Pour la Lituanie, le passage à 2015 signifiait aussi l'entrée dans la zone euro comme 19e membre de ce groupe partageant la même monnaie dans l'Union européenne. La Lettonie voisine prenait au même moment la présidence de l'UE, mettant ce pays balte au premier rang des négociations avec la Russie dans la crise en Ukraine. - Festivités et douleur en Asie - Auparavant, en Asie, quelque 2.000 personnes ont lâché à Tokyo des ballons contenant leurs voeux pour la nouvelle année. Trois millions de visiteurs étaient attendus au sanctuaire Meiji Jingu. A Hong Kong, des centaines de milliers de personnes ont regardé un spectacle pyrotechnique de huit minutes illuminer les gratte-ciel de l'ancienne colonie britannique, secouée cette année par des manifestations pacifiques réclamant plus de démocratie. Des étudiants offraient des câlins gratuits aux passants sur la promenade. Un peu plus tôt, plus d'un million de personnes étaient venues assister aux festivités à Sydney, faisant fi des craintes d'attaques terroristes dans une ville qui reste sous le choc d'une prise d'otages meurtrière. A Pékin, la candidature de la ville aux Jeux Olympiques d'hiver de 2022 a été au centre des célébrations au parc olympique de la capitale, en présence de nombreux athlètes et de la star mondiale du piano Lang Lang. En Malaisie, l'humeur était sombre après le crash en mer de Java d'un Airbus de la compagnie malaisienne AirAsia avec 162 personnes à bord. Cette tragédie se double d'inondations meurtrières, et les célébrations de fin d'année ont été annulées. En Indonésie, une veillée aux bougies avait été organisée jusqu'à la nouvelle année à Surabaya, ville d'où l'avion avait décollé, en mémoire des disparus.

