Incendie de voiture : la présumée victime serait finalement coupable

La BAC intervient ce mardi soir vers 23h50 pour une voiture en feu et laissée au beau milieu de la circulation rue Amédée Cazavan au Havre. Le véhicule a percuté trois véhicules en stationnement avant de s'embraser.

Presque au même moment, les policiers reçoivent un appel d'un homme disant être propriétaire d'une voiture volée dans la journée. Les forces de l'ordre vont à sa rencontre et l'homme demande à aller sur place pour constater l'état du véhicule.

Arrivés sur les lieux de l'accident, un témoin prend discrètement contact avec les policiers et explique avoir vu un homme mettre le feu au véhicule avant de s'enfuir. Il en donne le signalement. Surprise, la description correspond au propriétaire du véhicule. Ce dernier est alors interrogé par la police et donne des versions très contradictoires. Il est finalement interpellé et placé en garde à vue.