Marché de Noël : dernier jour pour découvrir les peluches bouillottes

Depuis trois ans, elle prend ses quartiers au marché de Noël de Rouen, dont elle est originaire. Brigitte chouchoute ses peluches et se dit “enchantée” de distribuer ce produit. Ses bouillotes sont fabriquées en Angleterre et redistribuées en France.

Elles prennent la forme de toutes sortes d’animaux, comme des lions ou des ours, et “plaisent de façon inconditionnelle”. Le petit plus de ces bouillotes reste leur fabrication. “Il n’y a que des produits naturels à l’intérieur, du blé et de la lavande”, avance Brigitte David qui apprécie le côté sain du produit qui ne présente aucun risque pour les enfants.

Après les avoir chauffé une minute au micro-onde, les peluches assurent deux heures de chaleur et dégagent une odeur apaisante de lavande. Ces bouillotes offrent une seconde utilisation. “Elles ont des vertus thérapeutiques, la chaleur soulage les maux de ventre.” A l’inverse, Brigitte signale qu’elles peuvent aussi être congelées pour calmer d’autres douleurs.