Ne pas rouler ivre en rentrant du réveillon, première bonne résolution de 2015

Amis, famille, repas, cotillons, embrassades, champagne... Le scénario de la soirée de la Saint-Sylvestre est immuable. Et la fin de la soirée change peu aussi: on reprend souvent la voiture pour rentrer chez soi.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, 46,9% des Français seront confrontés à la question de la conduite, en tant que conducteur ou passager, révèle une enquête annuelle commandée par les associations Prévention Routière et Assureurs Prévention. Mais 48,6% d'entre eux "n'ont pas pris de disposition particulière".

Pourtant, neuf Français sur dix (88,6%) consommeront de l'alcool et sept sur dix (69,3%) savent d'ores et déjà qu'ils consommeront au moins trois verres, soit au moins un de plus que la limite autorisée.

"C'est la soirée de tous les dangers", explique Jean-Yves Salaun, directeur général de l'association Prévention Routière: "Les Français qui ne sortent pas le reste de l'année sortent, les gens boivent plus que d'habitude...".

"On prévoit tout dans la soirée sauf le retour. Les solutions existent: dormir sur place, choisir un +capitaine de soirée+ qui ne boit pas, il y a des transports en commun gratuits, des taxis... Mais il faut y penser avant", explique M. Salaun.

Conscients du risque, la majorité des conducteurs (78,2%) privilégient l'attente avant de prendre le volant. Mais ils le font souvent de manière approximative puisque plus d'un Français sur deux (54,9%) ignore qu'il faut une à deux heures pour éliminer un verre d'alcool.

- Capitaine de soirée -

"On regardera le fond de l'oeil", sourit Carol Sossou qui rentrera en voiture de son réveillon entre amis.

Cet entrepreneur de 31 ans envisage de boire "cinq ou six verres": "Sur toute une soirée, c'est raisonnable. J'ai besoin de mon permis pour travailler donc j'essaie de faire attention. Quand on sait qu'on va partir, on ralentit, on boit des "soft" (boissons sans alcool, ndlr).

"Attendre, c'est positif mais ça peut aussi être dangereux parce que les gens vont se réunir en famille ou entre amis et les quantités d'alcool servies sont plus importantes. Un verre de whisky peut être l'équivalent de deux ou trois doses de bar", prévient M. Salaun.

Fabrice, 35 ans, a, lui, prévu de dormir chez des amis. "J'ai mon petit baise-en-ville: slip, chaussettes, brosse à dents...", explique cet habituel conducteur de scooter. "Je pense que la génération 30-35 ans est plus sensibilisée. Le danger est plutôt parmi la génération d'avant qui a toujours picolé et ne change pas trop ou chez la plus jeune qui se dit "C'est bon, j'ai mis ma ceinture".

Chez les jeunes, la pratique du capitaine de soirée, appelé "Sam", prend toutefois de l'envergure depuis son lancement il y a quinze ans. Des plates-formes internet existent pour mettre en relation "Sam" et fêtards buveurs.

Pour le réveillon, les transports en commun sont également gratuits et ouverts toute la nuit dans les grandes villes.

Comme toujours, les taxis seront pris d'assaut. Les VTC (véhicules de tourisme avec chauffeur) n'échapperont pas à la règle et les usagers qui en voudront un devront payer plus cher. Certains usagers en avaient fait l'amère découverte il y a deux ans en payant jusqu'à 92 euros pour 7 kilomètres !

"Un 31 décembre, la demande peut doubler ou tripler par rapport à un samedi soir. C'est une demande très difficile à satisfaire. La seule façon pour inciter un maximum de chauffeurs et conducteurs à se connecter est via une majoration tarifaire", explique-t-on chez Uber.

"Cette majoration fonctionne selon un algorithme qui prend en compte des données statistiques, géographiques et l'offre de voiture disponibles à l'instant T. Ça évolue en temps réel, ça s'ajuste à la minute", assure un porte-parole, en estimant que la majoration ne devrait pas dépasser trois fois le prix habituel.