Rouen : 50 ans de pédagogie par le petit écran

La riche collection des réserves du musée tels que des produits dérivés liés aux programmes télé, un mensuel du jeune téléspectateur haut-normand ou encore un minitel, rend possible une mise en perspective des ces moyens pédagogiques innovants.

La télévision devient en effet très tôt un support d’apprentissage et un sujet de réflexion et d’analyse, à l’école comme en famille. Mais cette exposition permet aussi de découvrir des supports aujourd’hui oubliés comme la machine à enseigner Misti Sintra de 1971 et l’action du collège audiovisuel de Marly le Roi, pionnier dans le domaine de l’utilisation des nouvelles technologies éducatives dans les années 1960.



Pratique. Jusqu’au 10 janvier. Fermés les mardi et le 1er janvier. Centre d’exposition du MNE à Rouen. Tarifs 1,5 à 3 €. Tél. 02 35 07 66 61