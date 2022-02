Nouvel An déguisé : à Rouen, la mode est aux super-héros !

"Nouvel an déguisé" : les invitations sur les réseaux sociaux fleurissent à l'approche du 31 décembre. Et à chaque fois, les invités se creusent la tête. Il y a ceux qui optent pour un déguisement artisanal ou ceux qui foncent chez le premier magasin spécialisé dans les costumes.

Carnaval, boutique située près de la Halle aux Toiles à Rouen, est l'un de ceux là. Fabienne Cavaro, qui y travaille, avance d'emblée : "Les journées qui précèdent le Nouvel An sont celles où l'on travaille le plus. Il y a des demandes de tous les jours." Parmi elles, deux reviennent souvent cette année : "La mode est aux déguisements de charleston ou de super-héros". Parmi ces derniers, les mythiques Superman ou Batman devraient peupler les logements rouennais cette nuit.

Plus généralement, la couleur est de la partie : "Les costumes et chapeaux à paillettes sont toujours très prisés", continue Fabienne Cavaro. Si, après ça, vous vous demandez toujours quels habits porter ce soir, une suggestion : et pourquoi pas un Spiderman réhaussé d'un chapeau à paillettes ?