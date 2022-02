Basket : défaite du SPO Rouen face à Nancy

Et pourtant, le match commence plutôt bien pour les Rouennais qui mènent dans ce match assez rapidement et terminent le premier quart temps avec un avantage de sept points au tableau d’affichage (21-14).

Les Normands ne relâchent pas la pression pendant le deuxième et le troisième quart temps et possèdent même jusqu'à 14 points d’avance avec notamment un Sean May très inspiré sous le panier (20 points dans le match).

Au début du troisième quart temps, les Rouennais mènent 54-46.

Mais dans le dernier quart temps, les joueurs de Christophe Denis craquent et se font remonter au score avant de céder à huit secondes du buzzer. Un dernier panier tenté à 2,5 secondes de la fin n’y fait rien et les Normands encaissent leur huitième défaite de la saison.

Au classement, le SPO Rouen conserve la 9e place.

Prochain match, le samedi 17 janvier avec la réception de Dijon.