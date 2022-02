Caudebec-lès-Elbeuf : Interpellés avec un scooter volé dans leur coffre

C'est lors d'une patrouille que la BAC a aperçu un véhicule, avec à son bord deux hommes, roulant le coffre grand ouvert. A l'intérieur de ce dernier, un scooter. Les forces de l'ordre décident de contrôler les deux occupants.

Le conducteur, âgé de 31 ans et résidant Elbeuf, n'a pas le permis de conduire et est contrôlé avec 1,14g d'alcool dans le sang. Le passager, âgé de 27 ans et domicilié à Caudebec-lès-Elbeuf, est lui aussi ivre. C'est à lui qu'appartient la voiture.

Concernant le scooter, les deux assurent rendre service à une personne rencontrée sur la route et tombée en panne. Mais l'histoire ne tient pas : les policiers remontent au véritable propriétaire du deux-roues, habitant Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Ce dernier se rend alors compte que son véhicule vient de lui être volé. Les deux suspects sont interpellés et placés en garde à vue.