Autour d'un repas, "retrouver le courage d'essayer de relever la tête"

"Nous avons à cœur de proposer ce moment convivial à toutes les personnes qui vivent des moments difficiles. Un moment placé sous le signe de la convivialité, de la musique et du partage. Nous ne prétendons pas, bien sûr, régler d'un coup de baguette magique, la problématique de la pauvreté qui s'installe de plus en plus au sein de notre société, mais nous nous efforçons de redonner à chacune et à chacun l'envie, l'enthousiasme de retrouver le courage d'essayer de relever la tête pour s'en sortir. Nous essayons donc d'assurer un suivi dans nos actions", souligne Alberto Maalouf, président de NDML.

Durant l'année, l'association chrétienne organise aussi des maraudes à raison d'un dimanche sur deux visant à rencontrer les plus démunis, les personnes qui vivent dans la rue.

Pratique. www.ndml.fr, Mail : demunis@ndml.fr - Tél. 06 68 07 34 68