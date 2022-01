Avocats : Nouvelle mobilisation contre la réforme

Thierry Wickers, président du Conseil national des barreaux, de passage à Caen la semaine dernière, justifie cette mobilisation.

“ Il y a deux points qui nous préoccupent : le fait que le législateur n'ait pas prévu une assistance effective de l'avocat. Par cela, nous entendons un véritable accès au dossier du gardé à vue qui permette à l'avocat de connaître l'ensemble des éléments pour organiser une défense. L'avocat doit aussi pouvoir, au cours des auditions, ne pas se contenter d'être un témoin passif mais être en mesure, le cas échéant, de poser des questions.

Le deuxième point, c'est le problème de l'audition libre. On nous explique que pour des délits mineurs, il faut mettre en place un système plus simple que la garde à vue. Nous n'avons pas d'objection de principe sur cette idée. Mais pour nous, la simplification ne signifie pas l'absence de l'avocat. Dans tous les cas, la personne prévenue de tel ou tel fait doit pouvoir bénéficier d'une véritable défense. La garde à vue, cela ne concerne pas uniquement une minorité de délinquants. Plus de 800 000 personnes par an sont gardées à vue en France ”.



