Météo, attention au brouillard givrant en Basse-Normandie

METEO NORMANDIE - Les températures seront à nouveau négatives durant la soirée et la nuit du lundi 29 au mardi 30 décembre. L'atmosphère deviendra plus humide, du givre peut se déposer par endroits sur les routes. Les chaussées peuvent être localement glissantes cette nuit et demain matin. Vigilance jaune au verglas pour le Calvados, la Manche et l'Orne.