Librairies : Le “carré magique” du centre ville

Mais à y regarder de plus près, le nombre de librairies concentrées dans ce secteur est exceptionnellement élevé ! La rue, à elle seule, en compte quatre : le Cheval crayon, spécialisé jeunesse, et trois libraires BD : Univers BD, La Cour des miracles et Bd R'art. A quelques pas de là, rue des Croisiers, même constat, trois boutiques : la librairie Frérot, Mémoranda et Hémisphère.Rue Saint Sauveur : Au brouillon de culture ... Rue Demolombe, cela ne s'arrête pas : Le Marque Page et Aquabulle ! Un peu plus loin, la rue Saint-Pierre compte aussi la librairie Guillaume. 'C'est un carré magique�, s'amuse Eric Delapierre, créateur de Univers BD en 1996.



Caen : une exception française !

Le phénomène trouve une explication. “Auparavant, le square Camille Blaisot, c'était l'université”, indique Laurent Layet, co-responsable de la librairie généraliste “Au brouillon de culture” ouverte depuis 1986. “ Au delà de ces rues, Caen est une exception culturelle en France : c'est la ville qui, par rapport au nombre d'habitants, offre le plus de librairies ”, précisent Sophie et Jean-Marie Le Callonec de la librairie La Cour des miracles.

Et tout ce petit monde cohabite dans la bonne humeur. “ Nous nous mettons d'accord pour ne pas mettre en avant une nouveauté BD tant que chacun ne l'a pas reçu. Nous la mettons en vente ensemble, au même moment” , assure Eric Delapierre. “C'est loyal”. L'arrivée de la FNAC en 1988 aurait pu contrarier l'activité. Mais au contraire, les “petits” libraires se sont spécialisés pour mieux résister. “Le quartier n'a perdu ni de sa tradition, ni de son dynamisme”, se félicite Laurent Layet. “ En matière de lecture, plus il y a d'offre et plus il y a de demande ”, estime-t-on à la librairie Frérot, installée à Caen depuis 1972. Et le mot concurrence n'appartient pas au vocabulaire des libraires de ce “carré magique” !







