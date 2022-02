Athènes (AFP). Norman Atlantic: quatre corps repêchés, selon le ministre grec de la Mer

Quatre corps ont été repêchés lors de l'opération de sauvetage des centaines des passagers qui se trouvaient depuis plus de 24 heures à bord du ferry en détresse Norman Atlantic, a annoncé lundi le ministre grec de la Mer, ce qui porterait à cinq le nombre de victimes. "Les autorités italiennes ont confirmé que quatre corps, dont on ne connaît pas l'identité, ont été repêchés", a déclaré Miltiadis Varvitsiotis aux médias, soulignant que jusqu'ici "il y a 391 rescapés" sur les 478 passagers et membres d'équipage à bord du ferry en feu. Dimanche, un passager grec avait déjà été repêché, et son identité, communiquée aux médias.

