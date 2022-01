112 000 Bas Normands de plus en 2040

En moyenne, 3 à 4000 habitants supplémentaires par an pendant 30 ans. Une augmentation qui selon l'INSEE serait due à une migration de la population plus qu'a une augmentation du nombre de naissance (Le taux de fécondité ne variant pas dans la région).

Cette étude montre également qu'à l'heure actuelle, l'âge moyen d'un bas normand tourne autour de 40 ans alors qu'en 2040, il serait de presque 46 ans. Un chiffre qui s'explique toujours par la migration, celle des retraités, qui après une longue vie active dans des zones à forte densité de population comme l'Ile de France viendraient couler des jours heureux dans les régions moins peuplées.

Notez tout de même que si l'on s'en tenait à cette étude, la Basse Normandie resterait, la cinquième région la moins peuplée de France Métropolitaine en 2040 avec une des population les plus vieille de France.

A titre de comparaison que la Normandie réunifiée serait en 2040, la 8ème région la plus peuplée du pays avec plus de 3 millions 500 milles habitants et une des population les plus jeunes du Pays...