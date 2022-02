Rouen : Le chauffard arrêté devant le Palais de Justice dans une voiture volée

Ce sont les policiers qui filtrent les entrées dans le hall du Palais de Justice qui repèrent un véhicule roulant à vive allure rue aux Juifs. Dans une zone limitée à 30km/h, le chauffard va bien plus vite et force les piétons à raser les murs. Arrivé devant le bâtiment, le conducteur entame une marche arrière rapide et se dirige vers la place Foch quand il est arrêté.

Très nerveux, le pilote de 39 ans et domicilié à Saint-Etienne-du-Rouvray assure que le véhicule est le sien. Pourtant, le véhicule est signalé volé depuis le 24 décembre. Le suspect, sans permis, possède une bombe de gaz lacrymogène dans la voiture. Il fait l'objet d'une Convocation par Reconnaissance Préalable de Culpabilité.