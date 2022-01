Bettencourt : la “réconciliation”

Coup de théâtre ! Le 6 décembre, après trois ans d'un conflit familial devenu scandale politico-financier, Liliane Bettencourt et sa fille, Françoise Bettencourt Meyers, ont fait la paix par ce communiqué :

“ Mme Liliane Bettencourt et sa fille Françoise Bettencourt Meyers se sont rapprochées pour mettre un terme aux conflits qui ont perturbé leur vie familiale, ainsi qu'aux procédures engagées. Elles ont décidé de se tourner vers l'avenir et ont pris pour cela, d'un commun accord, les dispositions nécessaires. Mme Liliane Bettencourt : “La décision que Françoise et moi avons prise est pour moi source d'espérance. Elle correspond à mon souhait de voir la famille réunie. Nous allons ensemble pouvoir aller de l'avant. Pour notre bien commun, et pour L'Oréal qui fait tant partie de ma vie .” Françoise Bettencourt Meyers : “ Cette entente nous fait enfin retrouver l'harmonie familiale, partagée tout autant par mon mari et nos enfants que par ma mère. J'y aspirais aussi pour toute l'entreprise L'Oréal qui poursuit sa merveilleuse épopée et à laquelle je suis profondément attachée .”

En outre, Mme Bettencourt-Meyers et le photographe Banier (qu'elle accusait d'abus de faiblesse envers sa mère) ont mis fin à leur duel judiciaire. Commentaire de Me Olivier Metzner : désormais Liliane Bettencourt est “ libérée de toute entrave ”. Autrement dit : Banier et Maistre, son gestionnaire de fortune, sont évincés de l'entourage de la milliardaire. Me Metzner ajoute : “ La vie familiale va se retrouver, en toute sérénité, en tout amour. Et tout cela, bien sûr, avec le même attachement pour l'entreprise familiale, L'Oréal .” Cette dernière phrase est importante. Ce sont en effet les dirigeants de L'Oréal qui ont imposé cette paix : la guerre mère-fille nuisait à l'image du groupe, et des répercussions économiques étaient à craindre.



Le rôle de L'Oréal

Sur le contenu de l'accord, certains points seront connus : Liliane Bettencourt reste présidente de la holding Thétys qui représente la famille dans L'Oréal. Mais l'époux de sa fille devient directeur général, et ses deux enfants entrent au conseil de surveillance.

Quant aux autres procédures nées de l'affaire Bettencourt, ou dans le sillage de celle-ci, continuent (pour l'instant) à courir. Ainsi les enquêtes pour trafic d'influence et financement illicite de parti politique qui concernent Eric Woerth, en passe d'être à nouveau entendu par les juges. Il s'agit de savoir si Woerth, trésorier de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007, a reçu de l'argent de la famille Bettencourt. Et si ce financement a quelque chose à voir avec la Légion d'honneur de Patrice de Maistre...

L'interminable affaire

2007

Plainte de Mme Meyers-Bettencourt contre Banier. Le parquet de Nanterre ouvre une enquête.



2009

Le parquet classe sans suite. Mme Meyers-Bettencourt cite Banier en correctionnelle.



2010

- Juin. Des enregistrements suggèrent : fraudes fiscales, immixtion de l'Elysée et liens entre Mme Bettencourt et les Woerth. La presse révèle que Woerth a remis la Légion d'honneur à Maistre.

- Juillet. L'ex-comptable de Mme Bettencourt accuse Maistre de lui avoir dit de retirer 150.000 euros pour Woerth. Mme Bettencourt et Woerth entendus par la police. Maistre en garde à vue. Woerth quitte son poste de trésorier de l'UMP.

- Septembre. Woerth reconnaît être intervenu pour la Légion d'honneur de Maistre.

- Octobre. Mme Meyers-Bettencourt redemande la mise sous tutelle de sa mère, qui porte plainte contre elle pour “violences morales”.

- Novembre. Nouvelle procédure de Mme Meyers-Bettencourt pour abus de faiblesse envers sa mère. La Cour de cassation transfère l'affaire à Bordeaux.



