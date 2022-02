Muespach (France) (AFP). Réforme territoriale: des Alsaciennes manifestent en coiffe sous la neige

Quelque 250 femmes portant des coiffes traditionnelles alsaciennes ont défilé dimanche après-midi dans les rues de Muespach (Haut-Rhin), un petit village du sud de l'Alsace, pour dire "non" à la fusion prévue de leur région avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Sous la neige, les manifestantes brandissaient des drapeaux alsaciens "rot un wiss" (rouges et blancs), ainsi que des pancartes proclamant "Touche pas à mon alsace", ou "Alsaciennes unies pour une Alsace unie", a constaté un photographe de l'AFP. Elles scandaient "Hollande, t'es foutu, t'as les Alsaciennes au c". A l'arrière du cortège, une centaine d'hommes fermaient la marche. A l'issue du défilé, le maire du village, Philippe Huber, a dévoilé une plaque commémorative faisant de sa commune la "capitale des Alsaciennes révoltées". Les manifestantes répondaient à l'appel du collectif "les Alsaciennes unies", qui depuis octobre appelle notamment les femmes à porter en public la coiffe traditionnelle alsacienne, en signe de protestation contre le projet de réforme territoriale. Depuis octobre, les opposants alsaciens à la fusion de leur région avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne se sont mobilisés à au moins quatre reprises dans les rues des grandes villes alsaciennes, rassemblant à chaque fois des centaines, voire des milliers de personnes. La réforme, qui crée une France à 13 régions, a été définitivement adoptée avant Noël par l'Assemblée nationale, en dépit de l'opposition véhémente des élus UMP alsaciens.

