Chou-fleur vert et poulet sauté au curry

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 30 min



Ingrédients :



-1 chou-fleur vert

-1 poulet de 1,2 kg

-2 cuillères à café de gingembre frais râpé

-2 oignons, 2 échalotes

-2 gousses d'ail

-1 petit poivron

-1 cuillère à soupe de curry

-1 branche de coriandre

-1 cuillère à café de farine

-10 cl de crème

-1 cuillère à café de sucre, sel



Couper le poulet en huit parts égales. Dans une cocotte, sauter le poulet côté peau, le faire colorer.



Dégraisser la cocotte, ajouter les échalotes concassées, les oignons, l'ail écrasé, le sucre et faire blondir à feu doux. Saupoudrer de farine, verser la crème et autant d'eau. Ajouter le curry, le sel et le gingembre. Cuire 20 mn. Sortir le poulet, conserver au chaud. Réduire la cuisson à feu moyen avec le poivron coupé en dés.

Séparer le chou-fleur vert en petits bouquets et le cuire à l'eau bouillante salée 5 à 6 mn. Egoutter. Terminer le plat dans la réduction avec le poulet. Servir dans un plat creux parsemé de pluches de coriandre.



