SM Caen: Malherbe doit sortir de la spirale négative

La prochaine rencontre à venir pour le SM Caen, samedi soir à 19H face à Nice au stade Michel d'Ornano. Nice est actuellement 14ème de Ligue 1 avec 20 points à quelques encablures donc de Malherbe, tout est donc possible pour cette rencontre.

Le match sera à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et sur http://www.tendanceouest.com où vous pourrez participer en direct à la rencontre et apporter vos propres commentaires.

Sylvain Letouzé nous dresse le portrait des adversaires à venir avant la trève hivernale pour le Stade Malherbe Caen.