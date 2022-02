Sydney (AFP). Voile: 8e victoire sur la course Sydney-Hobart pour le Wild Oats XI

Le super maxi Wild Oats XI a remporté dimanche sa 8e Sydney-Hobart à la voile, devenant le plus titré des voiliers dans cette traversée de la mer de Tasmanie, ont annoncé les organisateurs. Le bateau de 100 pieds (30m) barré par l'Australien Mark Richards a franchi la ligne après 2 jours, 2 heures, 3 minutes et 26 secondes de course, avec 49 minutes et 18 secondes d'avance sur le nouveau venu américain Comanche à l'issue des 628 miles de course (1170 km).

