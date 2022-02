New York (AFP). Une marée d'uniformes bleus aux obsèques d'un policier à New York

Des milliers de policiers en uniformes ont assisté samedi à New York aux obsèques d'un des leurs assassiné la semaine dernière, impressionnante démonstration de solidarité après les critiques ayant visé la police aux Etats-Unis ces derniers mois. Le vice-président américain Joe Biden, le gouverneur de l'Etat de New York, le maire de la ville et le chef de sa police étaient également présents aux obsèques de Rafael Ramos, 40 ans, en l'église protestante Christ Tabernacle dans le Queens. Mais signe de la tension persistante entre le maire Bill de Blasio et sa police, des centaines de policiers suivant la cérémonie à l'extérieur sur des écrans géants ont choisi de tourner le dos lorsque le maire a pris la parole durant la cérémonie. Ramos a été tué avec un collègue dans leur voiture stationnée dans une rue de Brooklyn le 20 décembre, par un déséquilibré affirmant vouloir venger la mort de deux Noirs tués cet été par la police à Ferguson (Missouri) et à New York. Ces morts, et le fait que les policiers blancs impliqués n'aient pas été poursuivis, ont donné lieu à de nombreuses manifestations parfois violentes aux Etats-Unis. L'assassinat de Rafael Ramos "a touché l'âme de tout le pays", a déclaré samedi le vice-président américain, affirmant sous les applaudissements que la police de New York était "probablement la meilleure du pays". "Je pense que cette police et cette ville incroyablement diverse montreront au pays comment surmonter les divisions", a-t-il ajouté. "Rien ne vaincra ou ne divisera notre famille de New York", a également déclaré le gouverneur de New York Andrew Cuomo, en saluant le "professionnalisme" de la police durant les manifestations, où elle a régulièrement été accusée à New York de racisme et de mauvais traitements. Très critiqué par certains policiers trouvant qu'il ne les avait pas assez soutenus, Bill de Blasio a salué en Rafael Ramos un "héros", un "homme de paix et d'amour", et présenté ses condoléances "à une autre famille, celle de la police de New York, qui souffre tant en ce moment". Ses remarques n'ont suscité que des applaudissements polis, quand celles du vice-président, du gouverneur et du chef de la police Bill Bratton, ont été chaleureusement accueillies. M. Bratton a notamment insisté sur la nécessité de réconciliation. Selon lui, des dizaines de milliers de policiers étaient venus samedi des Etats-Unis, et même du Canada, pour les obsèques. Certains ont parcouru des milliers de kilomètres, venant de Californie, de Georgie, du Wisconsin ou de l'Indiana. Rafael Ramos, marié et père de deux fils, a été tué par balles avec son collègue Wenjian Liu, 32 ans, marié depuis deux mois, sans qu'ils aient même eu le temps de voir leur agresseur, Ismaaiyl Brinsley, 28 ans, qui s'est ensuite suicidé sur un quai de métro. Brinsley avait auparavant expliqué sur Instagram vouloir venger la mort de Mike Brown à Fergusson et d'Eric Garner à New York. - Promus à titre posthume - Le double meurtre, juste avant Noël, a profondément choqué New York et ses 35.000 policiers, et exacerbé les tensions entre le maire et sa police. Certains policiers ont même accusé le maire d'avoir du sang sur les mains, estimant qu'il s'était montré trop bienveillant envers les manifestants. M. de Blasio avait demandé une trêve jusqu'aux obsèques mais en vain: vendredi, un petit avion a survolé le fleuve Hudson à New York, portant une bannière apparemment payée par des policiers et anciens policiers affirmant "De Blasio, nous t'avons tourné le dos". Et les manifestations ont diminué, sans pour autant s'interrompre.

