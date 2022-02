Basket : le SPO Rouen s'incline à Strasbourg

Pas de surprise donc pour les Rouennais qui n’auront pas réalisé l’exploit face à des Alsaciens qui remportent une douzième victoire en quinze matchs.

Et pourtant, les joueurs de Christophe Denis ont tenu la dragée haute jusqu’à la mi-temps où le score est de (39-39) mais à cause d’une piètre performance dans le troisième tiers temps (57-43), les Normands perdent du terrain et ne parviendront qu’à réduire l’écart lors de l’ultime quart temps (77-68).

Au classement, les Rouennais redescendent à la septième place avant les trois dernières rencontres de la 15e journée.

Prochain match de championnat lundi 29 décembre.