Kostiantynivka (Ukraine) (AFP). Ukraine: Kiev et les séparatistes commencent l'échange de centaines de prisonniers

Kiev et les séparatistes prorusses ont commencé vendredi l'échange de centaines de prisonniers dans le cadre d'un accord trouvé mercredi à Minsk, a constaté un journaliste de l'AFP. Cet échange qui a débuté par groupes de dix près de la ville de Kostiantynivka (45 km au nord du bastion rebelle de Donetsk) doit au total concerner 222 rebelles et 150 Ukrainiens. Les prisonniers, en civil et tenant des sacs, étaient en rang, les uns face aux autres, à 100 mètres de distance. Plusieurs représentants de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) ont observé la scène, qui s'est déroulée sur une route seulement éclairée par quelques phares de voitures. Les représentants de Kiev et des séparatistes ont lu les noms des personnes concernées avant de procéder à l'échange. Les prisonniers présentés par les rebelles étaient détenus dans la région de Donetsk, a dit la représentante séparatiste, Daria Morozova. Selon elle, l'échange des prisonniers de la république séparatiste voisine de Lougansk devrait avoir lieu samedi.

