Londres (AFP). Angleterre: Chelsea trop fort pour West Ham

Chelsea a conforté sa place de leader du championnat d?Angleterre avec une nouvelle victoire, contre West Ham (2-0) cette fois, vendredi lors du fameux Boxing Day, et reprend six points d?avance sur son dauphin Manchester City, attendu dans l?après-midi à West Bromwich. Comme à Stoke City lundi (2-0), certains voyaient en West Ham un nouveau test pour Chelsea, un risque pour les Blues de perdre des points dans la course au titre. West Ham, 4e au classement et équipe surprise de la première moitié de saison, avait obtenu le nul 0-0 à Stamford Bridge la saison dernière et avait fait le plein de confiance avec une dynamique positive ces dernières semaines avant la rencontre. West Ham semblait prêt. Mais comme Stoke, comme la plupart des équipes de Premier League cette saison, West Ham a explosé. Il n?y a jamais eu de match, tant les Blues ont dominé la rencontre et fait déjouer les Hammers. La possession de balle, lors d?une première période que Chelsea a terminée en menant au score grâce à John Terry (1-0, 31), était par exemple de 73% pour les hôtes! Le seul Cesc Fabregas a fait autant de passes que toute l'équipe adverse! Un superbe but de Diego Costa (2-0, 62e) a scellé la victoire des Blues, mais le score final aurait pu être bien plus lourd s?ils avaient été un peu plus efficaces. Ils ont même eu la gentillesse de relâcher un peu leur emprise sur le match dans les dernières minutes, ce qui a presque permis à West Ham de sauver l'honneur, mais Amalfitano a trouvé le poteau (87). Manchester City est désormais relégué à six points avant son déplacement à West Bromwich vendredi en milieu d?après-midi. La pression est désormais sur le Champion en titre. Résultats de la 18e journée: Chelsea - West Ham 2 - 0 (15h00 GMT) Swansea City - Aston Villa Burnley - Liverpool Crystal Palace - Southampton Everton - Stoke City Leicester City - Tottenham Sunderland - Hull City West Bromwich - Manchester City Manchester United - Newcastle (17h30 GMT) Arsenal - Queens Park R.

