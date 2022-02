Paris (AFP). Grève des médecins: aucune difficulté de prise en charge des malades

La grève des médecins libéraux contre le projet de loi santé n'entraîne "aucune difficulté particulière dans la prise en charge des malades", a réaffirmé vendredi le ministère de la Santé, qui souligne que les taux de fréquentation des urgences sont "stables". Selon un communiqué du ministère, "la continuité et la permanence des soins sont assurées en cette période de fêtes" et la ministre de la Santé Marisol Touraine s'assure au quotidien que cela reste le cas. "A ce jour, aucune difficulté particulière dans la prise en charge des malades n?a été signalée sur l?ensemble du territoire. Les taux de fréquentation des services d'accueil des urgences sont stables par rapport à ce qui a été observé pendant la même période les précédentes années", indique le ministère. Marisol Touraine avait déjà déclaré mercredi qu'il n'y avait pas de ruée aux urgences. Le gouvernement rappelle qu'en journée, les 29 et 30 décembre et les 2 et 3 janvier, les patients doivent d'abord contacter leur médecin traitant puis le 15 (Samu). Le soir (à partir de 20 heures) et en journée les 26, 27, 28 décembre et 31 décembre, ils doivent appeler le service de garde des médecins libéraux ou le 15 et dans tous les cas pour les urgences, le 15. Plusieurs syndicats de médecins libéraux ont appelé à fermer les cabinets pendant les vacances de Noël pour protester contre le projet de loi santé. Les spécialistes se sont joints mercredi au mouvement entamé la veille par les généralistes. Selon la Confédération des syndicats de médecins français (CSMF, généralistes et spécialistes), la grève est "particulièrement suivie" avec plus de "80% de cabinets médicaux fermés".

