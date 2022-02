Paris (AFP). François Hollande fait entrer la labrador Philae à l'Elysée

Comme nombre de ses prédécesseurs, François Hollande a désormais un chien à l'Elysée: arrivée par avion en provenance de Montréal jeudi, Philae, une jeune femelle labrador noire âgée de près de trois mois, a fait son apparition le jour de Noël au palais présidentiel. C'est la fédération des Anciens combattants français de Montréal, que François Hollande avait rencontrée lors d'un déplacement au Canada début novembre, qui a proposé ce cadeau au président il y a quelques jours, a indiqué l'entourage de celui-ci, confirmant une information du Parisien. Une façon de le remercier pour les nombreuses commémorations des deux premières Guerres mondiales qui ont jalonné 2014 et pendant lesquelles M. Hollande a largement mis à l'honneur les vétérans canadiens. Après consultation de son entourage, le président a décidé d'appeler la petite chienne Philae, en référence au robot européen qui s'est posé sur la comète Tchouri le 12 novembre. "Un nom à la fois joli et symbolique, souvenir positif d'une prouesse française et européenne qui a marqué 2014", souligne un conseiller du président. L'atterrissage de Philae à l'Elysée s'est en tout cas fait dans les meilleures conditions: la petite chienne, née le 5 octobre 2014 de ses parents Simba et Nicky, fait déjà l'unanimité parmi le personnel de l'Elysée, "très joyeux" de cette arrivée surprise. Installée pour l'heure au rez-de-chaussée du Palais près de l'office, Philae a déjà découvert le jardin de l'Elysée, où elle a gambadé. François Hollande, qui n'a jamais eu de chien hormis dans son enfance, s'inscrit en adoptant Philae dans "la tradition et la continuité présidentielle", s'amuse un conseiller Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy ont ainsi tous eu des labradors durant leur séjour à l'Elysée, de même que Jacques Chirac, qui avait toutefois terminé son deuxième mandat avec un bichon maltais prénommé Sumo. Ces "compagnons" de président ont parfois acquis une certaine notoriété, comme "Baltique", qui accompagna François Mitterrand jusqu'à ses obsèques à Jarnac (Charente) en 1996.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire