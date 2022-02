Top départ pour le festival des jeux à la Halle aux Toiles

Comptabilisant 130 bénévoles et de très nombreuses associations partenaires, ce rendez-vous donne l’occasion de découvrir des jeux complètement inédits ou de remettre au goût du jour des jeux oubliés.

Pour cela de très nombreuses maisons d’édition et des créateurs présenteront leurs dernières nouveautés au cours d’animations conviviales, le but principal étant en effet d’inviter le public à participer. Séparé en trois espaces distincts - jeux imaginaires, jeux de société et jeux vidéos - complétés par un espace dédié à la petite enfance, ce festival n’a que deux mots d’ordre : s’amuser et partager.



Pratique. Du 26 au 28 décembre. de 14 à 19 h le vendredi et dimanche et de 14 h à minuit le samedi. La Halle aux Toiles à Rouen. Gratuit. www.festival-des-jeux.fr