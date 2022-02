Un plaisancier porté disparu au large de Jersey

Ce jeudi 25 décembre, vers 13h00, le centre de sauvetage en mer (MRCC) de Jersey a sollicité le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Jobourg, dans le cadre d'une opération de recherches en mer.



Ce sont les proches d'un homme d’une soixantaine d’année, parti en mer, qui ont alerté les secours, ne le voyant pas revenir. Par la suite, sa vedette de plaisance «Desiree » a été retrouvée vide, à un mille nautique au sud de la pointe de Corbière, sur l'île de Jersey.



Le MRCC Jersey a sollicité le concours de l’hélicoptère EC 225 de la Marine Nationale, basé à Maupertus, pour renforcer le dispositif de recherche déjà composé d'une vedette des sauveteurs en mer de la Royal National Lifeboat Institution (RNLI) de Jersey et d'une pilotine du port de Jersey.



Après avoir parcouru de vastes zones de recherche, pendant plusieurs heures, et faute d’éléments nouveaux, le MRCC de Jersey a décidé l'arrêt des recherches vers 16h15.