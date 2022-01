Paris (AFP). Rétro 2014: Henry, Puyol, Plushenko et Wilkinson parmi les retraités de l'année

Le feu, la glace, la classe: le bouillant capitaine du FC Barcelone, l'Espagnol Carles Puyol, le patineur russe Evgueni Plushenko et le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, Thierry Henry, font tous trois partie des sportifs qui ont pris leur retraite en 2014. JANVIER 31. Saut à skis. L'Allemand Martin Schmitt, 36 ans, ancien N.1 mondial, annonce la fin de sa carrière après 17 ans sur le circuit. Double vainqueur de la Coupe du monde (1999 et 2000), il a aussi gagné quatre titres mondiaux (grand tremplin et par équipes en 1999 et 2001) et l'or olympique par équipes en 2002. En 2010 à Vancouver, il a été vice-champion olympique par équipes, comme en 1998 pour ses premiers Jeux, à Nagano. Il a remporté 28 concours de Coupe du monde. FEVRIER 2. Football. Le défenseur de l'Inter Milan, Cristian Chivu, raccroche les crampons, à 33 ans, après une succession de blessures. L'ancien capitaine de la Roumanie (75 sél.) avait rejoint l'Ajax Amsterdam en 1999, avant de gagner l'Italie en 2003, à l'AS Rome, puis à l'Inter en 2007, avec lequel il a remporté le Championnat et la Coupe d'Italie,ainsi que la Ligue des champions. 13. Patinage artistique. Evgueni Plushenko, contraint de renoncer à la dernière minute au programme court des JO de Sotchi pour un problème de dos, annonce la fin de sa carrière, à 31 ans. Le Russe se retire après une ultime médaille d'or olympique, dans la compétition par équipes. Champion olympique aux JO-2006, il a aussi conquis deux médailles d'argent aux Jeux, en 2002 et 2010. Triple champion du monde (2001, 2003, 2004), septuple champion d'Europe (entre 2000 et 2012), il souffrait du dos depuis plusieurs années. 14. Patinage artistique. Brian Joubert, 29 ans, champion du monde 2007, arrête sa carrière après les JO de Sotchi où il termine 13e. Il totalise 16 médailles mondiales et européennes, dont trois titres de champion d'Europe (2004, 2007, 2009). Il est monté six fois sur le podium mondial et, de 2002 à 2011, il n'est jamais revenu d'un grand championnat sans médaille. Seule manque à son palmarès une médaille olympique. MARS 15. Football. A 41 ans, Rivaldo, vainqueur du Mondial-2002 avec le Brésil, met un terme à une carrière qui l'a conduit de Santa Cruz, en 1990, à Mogi Mirim (Sao Paulo), club qu'il préside et pour lequel il a rejoué en janvier 2014. Le Ballon d'Or 1999 a notamment joué au Deportivo La Corogne, au FC Barcelone et à l'AC Milan. Il a connu ses plus belles années entre 1997 et 2003 en remportant deux Championnats (1998, 1999) et une Coupe d'Espagne (1998) avec le Barça, la Ligue des Champions (2003) et une Coupe d'Italie la même année avec le Milan. 20. Ski alpin. L'Allemande Maria Höfl-Riesch, 29 ans, triple championne olympique (slalom en 2010, super-combiné en 2010 et 2014), annonce sa retraite, après avoir reçu le petit Globe de cristal de la descente pour 2013-2014. Double championne du monde (slalom en 2009, super-combiné en 2013), elle a aussi remporté le grand Globe de cristal en 2010 et compte 27 victoires en Coupe du monde (9 slaloms, 11 descentes, 3 super-G, 4 combinés et super-combinés). AVRIL 9. Natation. Stephanie Rice, 25 ans, triple championne olympique à Pékin en 2008, se retire des bassins. Trois fois opérée d'une épaule, l'Australienne n'avait plus nagé en compétition depuis les JO-2012. Aux JO-2008, Rice avait remporté les médailles d'or - assorties à chaque fois du record du monde - sur 200 et 400 m 4 nages, ainsi que dans le 4x200 m libre. 11. Rugby. Le demi de mêlée Dimitri Yachvili (61 sélections), joueur emblématique de Biarritz, annonce la fin de sa carrière, à 33 ans. Deuxième meilleur marqueur du XV de France (373 pts), derrière Christophe Lamaison (380), Yachvili a gagné le Tournoi des Six Nations en 2004, 2006, 2007 et 2010, plus deux Championnats de France avec Biarritz (2005, 2006) et un Championnat d'Angleterre avec Gloucester (2002). 12. Athlétisme. Le perchiste australien Steven Hooker, 31 ans, champion olympique 2008 et du monde 2009, annonce sa retraite pour fatigue mentale. Il a connu ses meilleures années entre 2008 et 2010, empochant, outre la médaille d'or à Pékin, les titres mondiaux en salle et en plein air et portant son record personnel à 6,06 m. MAI

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire