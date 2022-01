Réveillons : trois conseils nutrition pour éviter les lendemains difficiles

L'apéritif, moment le plus délicat

Le repas du réveillon du jour de l'an est généralement servi tardivement, comme à Noël, ce qui pousse certains à se jeter sur l'apéritif. Il faut avant tout gérer son appétit et équilibrer l'alimentation tout au long de la soirée.

Si vous recevez, vous pouvez préparer des mets sans calories, comme des bâtonnets de crudités à déguster avec du yaourt nature agrémenté de ciboulette, ou des feuilles d'endives servies avec du fromage blanc.

Si le repas est organisé chez une tierce personne, vous pouvez opter pour une crudité ou un laitage avant de partir. Une astuce qui permet d'éviter de se jeter sur les biscuits salés.

Pendant le repas

Le Jour de l'An est une occasion particulière, il n'est donc pas nécessaire de se priver. Toutefois, il est important de ne pas se resservir et d'éviter ou de réduire sa consommation de sauces : deux éléments qui permettent de ne pas maltraiter l'organisme.

L'écoute du corps est également primordiale. Si certains mets ne se mangent que par gourmandise, il faut tout de même savoir dire "stop" lorsque l'estomac devient lourd, la langue pâteuse ou le goût saturé.

La présence de crustacés et de fruits de mer lors de ce type de repas est un avantage de taille, puisque ce sont justement les aliments à privilégier. Ces produits de la mer sont peu caloriques et très appréciables. Ils peuvent représenter une alternative aux plats en sauce, d'après l'Association des diététiciens et nutritionnistes.

Attention à l'alcool

L'alcool fort, le vin et le champagne sont généralement associés au repas festif du réveillon de la Saint-Sylvestre. Toutefois, certaines astuces permettent de ne pas agresser son foie et son estomac, et de se sentir en pleine forme le lendemain.

De l'apéritif au dessert : il est préférable de ne pas mélanger les boissons alcoolisées. Il vaut mieux faire tout un repas au champagne ou au vin blanc, que de passer d'un vin à l'autre.