Rihanna annonce 2 concerts en France

Après le semi-échec de l'album "Rated R", Rihanna est en train de retrouver le succès avec ce nouvel album "Loud" qui est sorti il y a 3 semaines en France. L'album est d'ailleurs classé 3ème des meilleures ventes cette semaine dans notre pays.

Le premier extrait "Only girl in the world" a très bien fonctionné et le second produit par David Guetta "Who's that chick" semble suivre le même chemin avec un démarrage relativement fort.

Le prochain extrait de Rihanna dévoilé aux radio sera "S&M" un titre aux sonorités urbaine et assez dynamiques. Ce qui n'est pas sans rappeler les premiers succès de Rihanna (SOS, Don't stop the music...). Vous pouvez d'ailleurs découvrir "S&M" en bas de cet article.

Rihanna sera donc en France le 19 octobre prochain sur la scène de la Halle Tony Garnier de Lyon, et le 20 octobre 2011 à Paris-Bercy. Ce spectacle présentera les chansons de ce nouvel album "Loud", avis aux amateurs.