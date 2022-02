Est-il bon que nos enfants croient au Père Noël ?

Didier Pleux est psychologue et auteur de nombreux livres sur la psychologie des enfants, dont le récent “Les 10 commandements du bon sens éducatif” (Ed. Odile Jacob). Nous lui avons posé quelques questions de saison :

Pour vous, faut-il que nos enfants croient au Père Noël ?

“Cela fait partie de la magie de l’enfance. Il ne faut certes pas éduquer son enfant dans un cocon, mais en bas âge ce monde à part, avec une partie de rêve, est un refuge dans sa tête. Bien sûr, au-delà de 7 ou 8 ans, il faut se poser des questions. Mais les enfants ne doivent pas être considérés comme des adultes. Ils doivent rester dans un monde d’enfant. C’est comme les histoires du soir : un monde un petit peu mystérieux, irréel. Qui fait sourire, ou un peu peur.”

Il y a pourtant un moment où il faut avouer aux enfants...

“Mais cela peut être fait gentiment. Comme on explique la réalité de l’école, on peut préparer l’enfant progressivement à accepter qu’il n’y a pas de monde magique. Mais les enfants ne sont pas dupes. À un moment donné, ils demandent d’eux-mêmes si le Père Noël existe. Là, on peut leur dire la vérité.”

