Pour le Nouvel An, déguisez-vous !

Dans les magasins de déguisements, la période des fêtes est une période cruciale. Une fois Noël passé, jusqu'au 31 décembre, les fêtards se mettent en quête de la perle rare.

Aux Fous du Roy, à Cherbourg, par exemple, c'est une vraie caverne d'Ali Baba. Près de 3 000 pièces, costumes, accessoires ou chapeaux débordent des portants. "Ce qui marche en cette période c'est toujours le disco et les années 80, qui apportent pas mal de délire" explique Florence Kwiatek, la gérante. La demande la plus étrange ? "Une gélule ! Nous avions dû confectionner une sorte de Doliprane rouge et blanc... sur mesure pour le client !"

Grands classiques ou déguisements les plus loufoques, la Saint-Sylvestre est en tout cas l'occasion de se lâcher.



BONUS AUDIO - reportage de Tendance Ouest