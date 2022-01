Montréal (AFP). Magnotta, dit le dépeceur de Montréal jugé coupable d'assassinat

Le Canadien Luka Rocco Magnotta, surnommé le "dépeceur de Montréal", a été reconnu mardi coupable de l'assassinat dans des conditions particulièrement sordides d'un étudiant chinois à Montréal en 2012. Le jury n'a donc pas suivi la défense qui avait plaidé la démence et le meurtrier encourt la prison à perpétuité, soit au Canada une peine incompressible de 25 ans de prison. Magnotta, 32 ans, avait reconnu avoir tué et dépecé son partenaire sexuel d'un soir, Lin Jun, alors âgé de 33 ans, mais avait plaidé non coupable à cinq chefs d'accusation pour cause de troubles mentaux.

