Craquez pour un cadeau bien-être

La Villa Saint-Marc, située rue Martainville est le seul institut rouennais à proposer de la balnéo-esthétique. 110 buses pilotées par ordinateur vous massent dans une eau à 38°C, “de la plante des pieds jusqu’aux cervicales”, garantissant un pur moment de détente. À quelques pas de là, BioSmile s’est spécialisé dans le blanchiment dentaire, mais propose également quelques soins, “100 % bio et naturels aux notes très gourmandes”, précise la responsable.



Sur les quais, l’institut Zeïn vous embarque direction le Maroc. Ouvert il y a cinq ans, Zeïn bénéficie d’une surface de 800 m2, dont 400 m2 réservé au hammam, “le cœur d’activité de l’institut”, selon Élodie Riegert, responsable de l’établissement. Pour Noël, Zeïn propose trois formules, notamment le rituel Rania (hammam, gommage traditionnel au savon noir et gant kessa ainsi qu’un massage relaxant du corps à l’huile pure d’argan) pour 69 €. Et si vous craquiez à deux ? La formule Lubna à 110 € comprend hammam, enveloppement et massage. Un vrai moment de bonheur.