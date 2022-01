Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine du 6 décembre

Mylène Farmer

Voici venu le 12ème album studio de Mylène Farmer « Bleu Noir ». Elle a travaillé sur les 12 titres de cet album entourée d'une belle équipe qui compte entres entres Moby et RedOne. Le titre qui présente ce nouvel album, vous avez pu le découvrir sur Tendance Ouest, c'est « Oui..mais non » Regardez le clip:

Michael Jackson

Eh non vous ne rêvez pas c'est bien le nouvel album de Michael Jackson qui sort aujourd'hui. Un album intitulé « Michael » qui contient des inédits, des titres que le king of pop avait enregistré en studio sans les finaliser. Ils ont été retravaillés pour l'occasion, finalisés et vous pouvez les retrouver dès aujourd'hui. Regardez « Hold my hand », ce duo qu'il avait fait avec Akon, le seul titre de l'album qui avait été entendu dans sa version finale par le chanteur décédé. Voici les premières images du clip:

Nolwenn Leroy

Nolwenn Leroy, gagnante de la 2ème star academy est bretonne et elle est très fière de ses origines. « Bretonne... Finistérienne... Je me vois comme un minuscule fragment de roche, un petit caillou attaché à sa côte sauvage, projeté au loin par des vents contraires et violents, un bout de granit solide qui a résisté et gardé au fond de sa mémoire les chants de cette roche, les chants de cette mer » nous confie t'elle. Elle a donc décidé de sortir un nouvel album qui reprend les plus grands classiques bretons comme la jument de Michao et Tri Martolod. Voici pour vous cet extrait de « la suite sudarmoricaine », sortez les bigoudènes! :

