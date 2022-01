Le Plug Foot Game, une soirée totalement foot !

Les organisateurs, Plug Foot, l'agence EVX Consulting et Mathieu Bodmer en tête, avaient prévenu : ils voulaient faire du Plug-Foot Game un All Star Game côté foot. Et force est de constater que le pari est réussi, malgré une affluence un peu moins importante que lors de la première édition en décembre 2013.

Artistes, humoristes et footballeurs

Sur le terrain, joueurs amateurs, champions du freestyle, artistes et joueurs professionnels ont joué côte à côte ou se sont succédés. Au total, près d'une quarantaine de fous du ballon rond. Mathieu Bodmer bien sûr mais aussi Bernard Mendy, Gianelli Imbula, Souleymane Diawara, Rémi Gomis, Parfait et Rififi Mandanda, Mathieu Duhamel ou encore l'humoriste Malik Benthala, les rappeurs Rim'K, L'Algérino et Tunisiano, le dj Antoine Clamaran ou encore le champion du monde du triple saut Teddy Tamgho. Le tout animé par Derka et son enthousiasme communicatif.

La palme à Faycal Fajr

De cette soirée nous retenons le rythme, endiablé, le spectacle, au rendez-vous, la présence bénévole de tant de joueurs. Les scores passent au second plan, tant les quatre équipes pensaient moins au résultat qu'à s'amuser. A ce petit jeu là, l'ancien Caennais et Rouennais de naissance Faycal Fajr est sorti gagnant, avec des grigris qui ont enchanté les milliers de spectateurs.

Des spectateurs qui reviendront en 2015 car Derka a bien résumé le sentiment général en évoquant « les Plug-Foot Game de 2013, de 2014 et de toutes les années à venir ! »

Ecoutez Mathieu Bodmer, Eurois de naissance, après cette seconde édition du Plug-Foot Game.