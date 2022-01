Bilan à mi-saison : le CBC fera tout pour rester leader de sa poule

“On est seul en tête de la poule C, on est la seule équipe de Nationale 2 à n’avoir perdu qu’un match et on entend bien le rester”, analyse Hervé Coudray. On a juste fait un faux-pas à Lorient où on encaisse une grosse défaite. Au final, je pense que ça nous a fait du bien et ça nous a permis de gagner contre Cergy et Vitré derrière.”

A mi-parcours, le technicien du Caen Basket Calvados a mené son équipe exactement là où il voulait. Les victoires s’enchaînent, même si elles ne sont pas toujours faciles. "Je suis content qu’on ne plie pas nos matchs au bout d’un quart-temps, ça nous prépare pour la suite de la saison." Avec déjà les play-offs d’accession à la N1 dans le viseur. Et la Coupe de France aussi. "C’est la nouveauté de la saison, la Coupe est beaucoup plus importante qu’avant, explique Hervé Coudray. On ne peut pas faire l’impasse sur la Coupe car elle rapporte des points en championnat. Par exemple, si Vitré allait plus loin que nous en Coupe, ils pourraient repasser devant au classement." Le premier tour de Coupe programmé le samedi 3 janvier n’est donc pas à prendre à la légère.