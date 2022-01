Toulouse (AFP). Le tout premier Airbus A350-900 livré à Qatar Airways lundi

Le premier exemplaire du nouveau long-courrier d'Airbus, l'A350-900, devait être livré à Qatar Airways lundi à la mi-journée à Toulouse, au siège de l'avionneur européen, un événement qualifié d'historique par la compagnie et l'avionnneur. "Aujourd'hui marque l'aboutissement du projet d'une décennie", a déclaré Akbar al Baker lors d'une conférence de presse, soulignant qu'aucun nouvel avion ne verrait le jour lors de la prochaine décennie. "C'est donc un moment tout à fait remarquable". La compagnie qatarie, propriété du richissime émirat pétrolier, en a commandé 80 au total, illustrant ses ambitions de devenir une compagnie incontournable dans le monde. Créée il y a 17 ans, le transporteur de Doha dispose déjà d'une flotte de 145 appareils récents opérant vers 146 destinations. Elle a reçu récemment trois des 14 super Jumbos A380 également commandés. M. al Baker a même rappelé que trois nouveaux avions avaient rejoint la flotte "en l'espace de 24 mois: le Boeing 787 Dreamliner, puis l'A380 et à présent l'A350". L'A350-900 sera exploité à partir du 15 janvier sur la ligne quotidienne Doha-Francfort. Le second A350-900 devrait entrer dans la flotte en février, ont indiqué Airbus et Qatar à quelques journalistes. La mise en service de ce nouveau biréacteur est crucial pour Airbus qui entend conforter sa présence sur le marché lucratif des long-courriers de moyenne capacité (250 à 400 sièges). L'avionneur européen estime que dans les 20 prochaines années, la demande pour ces appareils s'élèvera à 7.800 appareils. Son PDG Fabrice Brégier a estimé que l'avion était livré avec "un très haut de niveau de maturité" à une compagnie qui se veut haut de gamme. "Mon cher Akbar, vous êtes un client exigent, particulièrement exigent et même parfois un peu trop mais vous êtes aussi l'un des architectes de l'A350. Nous vous devons beaucoup sur ce programme", a-t-il commenté, affirmant que sans cet apport, cet avion ne serait "pas le meilleur de sa catégorie". Sur le marché des long-courriers, les B777 et 787 Dreamliner de son rival américain Boeing sont jusqu'alors majoritaires face à l'A330, biréacteur entré en service il y a vingt ans dont la version remotorisée a été lancée en juillet. L'avionneur européen a investi 10 à 12 milliards d'euros dans le programme A350XWB (extra wide body). Équipé des moteurs Trent XWB de Rolls-Royce et capable de transporter en moyenne 315 passagers sur une distance de 14.500 km, l'A350-900 est le premier appareil mis en service par Airbus depuis l'A380 --le plus gros avion de ligne du monde-- en octobre 2007. Le programme A350 XWB avait été lancé en 2007 après une première version retoquée en 2005 par les compagnies qui n'y voyaient qu'une pâle amélioration de l'A330. Airbus a par ailleurs tenu sa promesse de livrer à Qatar Airways le premier exemplaire "avant la fin de l'année", avec environ une année de retard sur le calendrier initial. Le premier vol d'essai de l'A350-900 avait eu lieu le 14 juin 2013. Et les autorités européennes de sécurité aérienne avaient délivré leur certification le 30 septembre, avant le feu vert de leurs homologues américaines le 12 novembre. Avec 778 commandes à fin novembre, le programme est déjà un succès commercial. Boeing a, lui, déjà accumulé 1.055 commandes pour son Dreamliner lancé avec quelques années d'avance.

