Education prioritaire : le collège Branly de Grand-Quevilly ne décolère pas

Quatre enseignants et deux parents d'élèves ont donc été reçus par la directrice académique et le secrétaire général du rectorat. Selon la délégation du collège, aucune réponse n'a été apportée pour justifier la sortie de l'éducation prioritaire du collège Branly et des deux écoles qui en dépendent (primaire Jaurès et maternelle Pasteur).

Et les enseignants et parents d'élèves du collège d'annoncer leur participation à la grève académique de l'Education national (1er et 2nd degré) le 15 janvier prochain.