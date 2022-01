Les résultats du week-end en Seine-Maritime

Football

Deuxième défaite consécutive à domicile pour l'US Quevilly qui s'incline face à la réserve du PSG dans une atmosphère tendue (2-3). Les Quevillais restent dauphins de la CFA, à 5 points de Sedan. Place maintenant à la trêve avant les 32e de finale de la Coupe de France contre Orléans le 3 janvier prochain. Découvrir le résumé du match ici.

Basket

Le SPO Rouen n'est pas parvenu à enchaîner une troisième victoire de rang face à Chalon-sur-Saône. Défaite 77-70 pour une équipe qui rétrograde à la 7e place mais reste bien positionnée pour une première saison en Pro A. Le compte-rendu du match à lire ici.

Tennis de Table

Pour son dernier match de l'année, le SPO Rouen n'a pas fait de détail à domicile face à Metz. Un succès 4-0 grâce à deux victoires du leader Wei Dong Shi, une victoire de l'Espagnol Jesus Cantero et une superbe victoire du jeune Can Akkuzu (3-2) contre le leader messin et n°38 dans la hiérarchie nationale.