Futsal : Hérouville battu sur le fil

Avec une seule victoire à un peu plus de la mi-saison, Hérouville devait s'imposer pour renouer avec le succès et se relancer dans l'opération maintien menée par l'équipe qui évolue – on l'oublie trop souvent – au sein de la division nationale.

Opposés à Pfastatt Futsal, club de la banlieue de Mulhouse, les hérouvillais n'ont pu éviter une défaite rageante, concédée dans les derniers instants du match. D'autant plus qu'à la mi-temps, ils menaient 6-2 et développaient un jeu séduisant, fait de vitesse et d'enchaînements rythmés.

Grâce notamment aux frères Alla, tous trois auteurs des septs buts de l'équipe dans le match (trois pour Samir, trois pour Nabil, un pour Abdelillah), la première période fut maîtrisée. Les deux premiers, de retour pour aider l'équipe de futsal en quittant celle de CFA2, mais aussi et surtout pour rendre hommage à Aziz Feneni, joueur du club décédé il y a à peine deux mois, ont montré à quel point leur entente pouvait être redoutable pour leurs adversaires. Leur joie après chaque but, exprimée en compagnie de leurs partenaires, toujours dirigée vers le « kop » de jeunes hérouvillais situés dans les gradins, illustre la superbe ferveur et la solidarité qui règne autour de l'équipe.

De retour des vestiaires, Pfastatt parvient à appuyer sur l'accélérateur et faire plier progressivement leur adversaire du jour. Plus entreprenants et plus précis dans leurs enchaînements que lors du premier acte, ils reviennent au score. Très tendue par de nombreuses fautes et situations chaudes, la seconde période ne verra que Nabil Alla scorer sur coup-franc pour Hérouville. La perte d'Abdelillah Alla, qui se déchire les adducteurs en début de seconde période, a sans doute été le tournant du match. Car Pfastatt, qui se crée de nombreuses occasions, recolle au score jusqu'à égaliser à deux minutes du terme. Dans une ambiance surchauffée en fin de match, « HF » lâche prise et concède un but dans la dernière minute.

Dans un match où, finalement, chaque équipe aura eu sa mi-temps, Hérouville a montré un visage conquérant, combatif et, surtout, une qualité de jeu plus qu'intéressante. Une situation délicate au classement (avant-derniers) que les hérouvillais ont les qualités et les ressources pour éloigner. Les récents renforts de poids devraient sans aucun doute les aider dans leur objectif. Exempts lors de la treizième journée, la prochaine échéance verra Hérouville Futsal se déplacer à Longwy, en Lorraine, le 31 janvier.