L'ex-Premier ministre et chef du principal parti tunisien, Béji Caïd Essebsi, est arrivé dimanche en tête du second tour de la présidentielle, a annoncé son directeur de campagne, Mohsen Marzouk, évoquant "une victoire". "Les indicateurs que nous avons () indiquent une victoire de Béji Caïd Essebsi", a-t-il déclaré à la presse et devant des partisans réunis devant le siège de campagne du favori du scrutin.

