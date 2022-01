Lisbonne (AFP). Ronaldo inaugure une statue à son effigie sur son île natale

La star du Real Madrid Cristiano Ronaldo a inauguré dimanche une statue en bronze à son effigie dans sa ville natale de Funchal sur l'île portugaise de Madère, érigée en hommage au gamin du pays parti conquérir la planète foot. La statue, ?uvre du sculpteur madérien Ricardo Velosa et haute de 3,40 m, a été installée à l'initiative du musée de Ronaldo à Madère et du Jornal da Madeira, "en hommage au meilleur joueur de football du monde". "C'est un moment très spécial pour moi d'avoir une statue de mon vivant", a déclaré, ému, le capitaine de la sélection portugaise, 29 ans, en présence de milliers de supporters venus saluer leur idole. Entouré de toute sa famille, il s'est dit "très fier de cet hommage qui constitue une motivation supplémentaire pour poursuivre mon chemin et gagner davantage de trophées et de titres". "Ronaldo n'a jamais oublié ses origines", a témoigné devant les médias sa mère Dolores Aveiro. "Il a déjà tout gagné, mais il a la volonté de gagner davantage", a-t-elle ajouté. La statue de 800 kg fondue à Vila Nova de Gaia, dans le nord du Portugal, se dresse désormais sur la "Praça do Mar", promenade du front de mer et point de passage obligé des touristes arrivant sur l'île en bateau. Le musée de Ronaldo, situé à quelques centaines de mètres et financé par le sportif, a ouvert il y a un an et regroupe l'ensemble de ses trophées dont ses deux Ballons d'or. Il a déjà attiré quelque 100.000 visiteurs, essentiellement des touristes de passage sur l'île. Originaire d'un quartier populaire situé dans les hauteurs de Funchal, Ronaldo a fait ses débuts dans le petit club local du CF Andorinha puis au Nacional de Madère, avant d'être repéré à 11 ans par le Sporting Portugal et de s'envoler pour Lisbonne. Aujourd'hui star au Real Madrid, il est donné favori pour un troisième Ballon d'or, après avoir établi un nouveau record de buts en Ligue des champions sur une saison (17 réalisations) au printemps dernier. Samedi, le joueur avait décroché son quatrième trophée collectif de l'année, avec la victoire à Marrakech au Maroc du Real Madrid, qui a remporté son premier Mondial des clubs en dominant l'équipe argentine de San Lorenzo 2 à 0. Avant l'inauguration de sa statue, Cristiano Ronaldo avait reçu dans la matinée au Parlement régional la médaille du mérite de Madère, la plus haute décoration de l'île, dont l'attribution avait été décidée en février dernier après qu'il eût décroché son deuxième Ballon d'or.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire