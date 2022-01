Marseille (AFP). Ligue 1: Marseille champion d'automne après sa victoire contre Lille

Marseille a décroché dimanche le titre honorifique de champion d'automne en battant Lille 2-1 au Stade Vélodrome lors de la 19e journée de Ligue 1. Avec ce succès, les joueurs de Marcelo Bielsa comptent en effet 41 points, soit trois de plus que le Paris SG qui a joué samedi (0-0 contre Montpellier) et cinq de plus que Lyon, qui se déplace à Bordeaux en soirée. A l'issue de la 18e journée, ces trois équipes étaient théoriquement en situation d'être sacrées championnes d'automne. Mais l'OM, qui est aux commandes depuis la 6e journée, était le mieux placé et savait depuis le match nul du PSG samedi qu'une victoire contre Lille lui garantissait ce titre honorifique. "Terminer champion d'automne, c'est avant tout quelque chose d'anecdotique. Mais j'aimerais y arriver. Ce serait avant tout une récompense pour les joueurs qui ont consenti des efforts pour cela", avait déclaré Bielsa vendredi. Le succès marseillais s'est dessiné dès la première période, avec un but inscrit par Roux contre son camp sur un corner frappé par Thauvin. Les Provençaux ont eu une multitude d'autres occasions au cours de ces 45 premières minutes maîtrisées et archi-dominées. En deuxième période, Lille a réagi et est revenu au score par Gueye. Mais le Belge Batshuayi, très convaincant pour une de ses rares titularisations, a redonné l'avantage à l'OM. C'est la première fois depuis la saison 2002-2003 que l'OM passe les fêtes dans la position de champion d'automne. Ces trois dernières années, c'est le PSG qui avait viré en tête à la trêve.

