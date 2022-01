Football: Les canaris finissent l'année 2014 sur une défaite

Le match commence pourtant bien pour les Quevillais qui se procurent une première occasion franche à la 2e minute sur un débordement de Ouahbi qui adresse un bon centre en retrait pour Colinet qui rate de peu le cadre. Les Parisiens répondent trois minutes plus tard dans un face à face remporté par le gardien Quevillais Delaunay.

Les deux équipes se rendent coup pour coup jusqu'à l’ouverture du score au quart d’heure de jeu par Meité sur un centre de la droite bien repris par l’attaquant Parisien.

Les deux équipes se neutralisent jusqu'à la 40e minute où Joris Colinet s’effondre dans la surface mais l’arbitre ne bronche pas devant un public médusé par la décision. Les jaunes et noirs ne lâchent pas et parviennent à égaliser dans les arrêts de jeu sur un festival de Rogie coté droit dans la surface de réparation et adresse un bon centre qu’Adama Sarr n’a plus qu’à pousser au fond des filets. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur ce score de 1-1.

Dès le retour de la pause, les coéquipiers de l’ancien Quevillais Thomas Martin inscrivent le 2e but sur un face à face remporté cette fois par l’attaquant Parisien (47e). Les canaris parviennent à égaliser suite à un penalty sifflé sur Adama Sarr fauché dans la surface et bien transformé par Jonathan Mortoire 2-2.

Malheureusement pour les jaunes et noirs, les visiteurs inscrivent le dernier but de la rencontre sur une frappe coté gauche qui finit dans le petit filet par Thomas Martin.

Fin d’année 2014 difficile pour les joueurs de Manu Da Costa qui restent sur une série de quatre matchs sans victoire mais conservent la 2e place au classement toujours derrière Sedan à cinq points.

« Ça s’est joué à l’envie, à celui qui mettrait le but de plus et pour une fois, on a été plus réaliste que l’équipe adverse » confiait Thomas Martin après le match.

« On a manqué de réalisme, trop vendangé, on a fait trop de cadeaux à l’adversaire, on fait trois grossières erreurs qu’on paye cash, c’est une défaite qui fait mal » répondait un Manu Da Costa très remonté après les décisions arbitrales dans ce match.

« Le championnat n’est pas fini, il ne faut pas tout remettre en question sur ce match là, mais il va falloir que chacun se remette en question pour la suite » ajoutait le capitaine Joris Colinet.

Après une semaine de vacances, les Quevillais reprendront le chemin de l’entrainement pour préparer le 1/32e de finale de la Coupe de France face à Orléans le samedi 3 janvier.